На окраине Оренбурга рухнул мост

Под Оренбургом рухнул мост. Обломками повредило фуру и одну из машин. Погибших нет. Пострадали три человека, двое обратились за медпомощью. У них травмы средней тяжести. Сейчас почти 4 десятка человек и 15 единиц техники разбирают завалы. Свидетелями происшествия стали десятки автомобилистов, многие из которых только проехали по аварийному путепроводу. В это время на мосту проводили ремонтные работы. Причины ЧП устанавливаются.