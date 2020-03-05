На остров Хоккайдо надвигается снежный шторм

Японский Хоккайдо в ожидании еще большего снега. На остров надвигается мощный снежный шторм. Метеорологи предупреждают о нулевой видимости на дорогах и резком понижении температуры до минус 33 по Цельсию. На юге Хоккайдо уже зафиксированы порывы ветра скоростью 115 километров в час. За половину суток там выпало 50 см снега.