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На острове Корфу бушует циклон "Баллос" - потоки воды уносят автомобили в море
Потоки воды уносят автомобили в море, по улицам плывут торговые палатки - водная стихия установила свои порядки на улицах греческого острова Корфу. Затяжные ливни в Афинах затопили сотни домов, отелей и магазинов. Власти запретили движение транспорта в нескольких районах. Местные жители уже назвали все происходящее катастрофой.
Непогода унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Наводнение накрыло автомобиль фермера, который пытался спасти своих животных. Закрыты почти все госучреждения. Стихию в Грецию принес циклон "Баллос".
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