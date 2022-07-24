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На острове Кюсю начал извергаться вулкан Сакурадзима

На острове Кюсю начал извергаться вулкан Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима произошло на японском острове Кюсю. Местные власти повысили уровень опасности до максимального пятого. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Происшествие было зарегистрировано в 20.05 по местному времени. Последствия были заметны издалека. Столб пепла и дыма поднимался на высоту более 2,5 км. Ученые высказали предупреждение о риске падения крупных вулканических камней в округе кратера, где расположены регионы Аримура и Фурусато города Кагосима.

Фото Pixabay

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