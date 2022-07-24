На острове Кюсю начал извергаться вулкан Сакурадзима

Извержение вулкана Сакурадзима произошло на японском острове Кюсю. Местные власти повысили уровень опасности до максимального пятого. Такую информацию сообщает РИА Новости.



Происшествие было зарегистрировано в 20.05 по местному времени. Последствия были заметны издалека. Столб пепла и дыма поднимался на высоту более 2,5 км. Ученые высказали предупреждение о риске падения крупных вулканических камней в округе кратера, где расположены регионы Аримура и Фурусато города Кагосима.



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