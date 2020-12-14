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На острове Сицилия началось извержение вулкана Этна

Накануне около десяти вечера по местному времени на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Это зрелище можно было наблюдать непосредственно из города Катания: вулкан грозно выстреливал вулканические бомбы и плевался лавой в непосредственной близости от города. Столб пепла и дыма поднялся на несколько сотен метров. Сообщается, что извержение мощнее обычного, но непосредственной опасности для людей собой пока не представляет. Этна - самый активный и грозный из европейских действующих вулканов: его кратер расположен на высоте в 3 километра 300 метров.

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