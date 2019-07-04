На острове Стромболи близ Сицилии проснулся вулкан

Вулкан проснулся на популярном у путешественников итальянском острове Стромболи близ Сицилии. Погиб один турист, еще один пострадал. Не исключено, что число раненых может вырасти. Очевидцы утверждают, что ситуация складывается критическая. Туристы вынуждены прятаться в помещениях или заходить в море, чтобы избежать лавовых потоков. Помимо этого, вулкан выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни. Последнее крупное извержение Стромболи произошло 10 лет назад.





