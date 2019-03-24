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На отставке Терезы Мэй настаивают более 10 британских министров
Обостряется обстановка и в Великобритании. На отставке Терезы Мэй из-за проблем вокруг Брэксита уже настаивают более 10 британских министров. Как пишет газета "Таймс" со ссылкой на представителя британского правительства, накануне премьера заставили назвать дату своей отставки. По неподтвержденной информации, "она уйдет через 10 дней". Издание отмечает, что даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной. Предполагается, что процесс Брексита должен завершить временный преемник. Его кандидатура сейчас обсуждается. По данным "Сандэй Таймс", выступить против нынешнего премьера планируют уже завтра на заседании кабмина.
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