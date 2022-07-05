На Пакистан обрушились дожди

Пакистан заливают дожди. Известно о шести погибших, несколько человек пропали без вести. Улицы городов скрылись под водой, передвигаться практически невозможно. На кадрах из соцсетей можно заметить, как местные спасают уплывающих животных. Паводковые воды смыли около 300 голов скота. Из-за проливных дождей в аварию попал пассажирский автобус в Белуджистане - 19 человек погибли.