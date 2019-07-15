На параде в Париже продемонстрировали солдата будущего

В Париже на параде в честь Дня взятия Бастилии продемонстрировали солдата будущего. Военный в специальной защитной форме и с винтовкой в руках парил на флайборде прямо над Елисейскими полями. В летающую платформу Франция инвестировала более миллиарда евро. Устройство способно подниматься на высоту до двух километров и развивать скорость до 200 километров в час. Полет будущего длится около 10 минут.