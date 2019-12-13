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На парламентских выборах в Британии победили консерваторы

Консерваторы празднуют уверенную победу на внеочередных парламентских выборах в Великобритании. Партия во главе с Борисом Джонсоном получит 364 места в палате общин. У ближайших конкурентов, лейбористов, 203 мандата. Это худший результат более чем за 80 лет. Их лидер Джереми Корбин объявил, что намерен покинуть свой пост. Правящая сейчас партия завоевала абсолютное большинство, и теперь сможет проводить через парламент любые решения. В первую очередь, речь идет о выходе из ЕС.


Британия может покинуть ЕС до 31 января 2020 года

Джонсон намерен уже на следующей неделе добиться голосования в парламенте по его проекту соглашения о выходе Британии из ЕС. Если народные избранники проголосуют за это к Рождеству, то 31 января Туманный Альбион покинет Евросоюз. Однако, по оценкам экспертов, мучения жителей Соединенного Королевства не закончатся: придется заключать новые торговые соглашения с ЕС и другими странами.

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