На парламентских выборах в Хорватии победу одерживает правящая партия

Премьер-министр страны Андрей Пленкович, судя по всему, сохранит свой пост. Подсчитано уже около 30 процентов бюллетеней. "Хорватское демократическое содружество" - в лидерах. По предварительным данным, оно получит в саборе - однопалатном парламенте страны - 71 кресло. На втором месте - коалиция "Перезагрузка" с 45 мандатами. На третьем - "Движение за отечество" - 16 мест. Теперь ХДС будет искать партнеров для формирования правящей коалиции. Важнейшей задачей нового кабинета станет сдерживание распространения коронавирусной инфекции и восстановление экономики. По прогнозам экспертов, темпы экономического роста страны могут снизиться в этом году на 10 %, доходы от туризма - на 70 %.