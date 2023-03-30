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На пассажирском судне на Филиппинах вспыхнул пожар

Смертельный круиз. На пассажирском судне на Филиппинах вспыхнул пожар. На борту находились около 250 человек. Те, кому чудом удалось выжить, отмечают, что перед пожаром услышали взрыв.

По предварительным данным, число жертв на борту превысило 30 человек. Сгоревший корпус парома отбуксирован на берег. Детали ЧП уточняются.

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