На переговорах в правительстве сделали акцент развитии импортозамещающих производств

Акцент на развитии импортозамещающих производств сделали и на переговорах в правительстве. В Московской области России активно развивается инфраструктура индустриальных парков (опыт белорусов по созданию "Великого камня" весьма кстати). По словам первого вице-премьера, мы готовы поделиться своими наработками. Беларусь готова поставлять сельхозмашины, специальную грузовую и коммунальную технику, которая востребована в российском регионе.

"В последние годы наше сотрудничество развивается особенно активно и продуктивно. Это обусловлено как необычной ситуацией, с которой мы столкнулись с учетом мировых процессов, так и переосмыслением возможностей друг друга, пониманием перспектив, которые открываются в рамках предметной совместной работы", - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.