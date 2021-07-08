На период Олимпиады режим ЧП будет действовать во многих городах Японии

Правительство Японии ввело в столице чрезвычайное положение на период с 12 июля по 22 августа. Причина в резком росте заболеваемости COVID. Накануне в Токио зарегистрировали более 900 зараженных. На период локдауна, в частности, будет ограничена работа баров и закроются караоке. Чрезвычайное положение будет действовать еще в 5 префектурах страны и в нескольких десятках крупных городов. Власти, правда, обещают отменить часть ограничений при наличии обнадеживающих эпидемических тенденций. Не совсем ясно, как удастся совместить с локдауном Олимпиаду: Игры начинаются 23 июля и продлятся до 8 августа. Уже стало известно, что зрителей на стадионы допускать не будут, за исключением ВИП-гостей.