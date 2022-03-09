На планете работает более трехсот американских биолабораторий

Разработка и применение биологического оружия категорически запрещены международными конвенциями. В последнее время появились доказательства того, что американцы и, в частности, главный вирусолог страны Энтони Фаучи курировали исследования, которые могли привести к созданию высоковирулентного коронавируса.



Александр Петкевич, ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук:



Это повторяется во всех странах, в которых расположены, будем говорить, натовские лаборатории, они обслуживаются американскими специалистами. Хотя правительства стран СНГ убеждают, что это принадлежит сугубо Министерству здравоохранения, но в это трудно проверить и что-либо доказать. Мы не знаем, нас не пускают. Все это только теория. Знаем, например, что эти лаборатории собирают местный инфекционный материал, переправляют в США, где его изучают. Любой местный материал из любой страны очень ценный, на его основе можно сделать все что угодно. Какие вакцины применяются в этой стране? Какие возбудители? То есть биологический материал - это ценный материал, который может дать очень много информации. И мы знаем, что такая работа делается. Материал вывозится. Коллекции забираются. И это нас тревожит. Ближайшее к лаборатории местное население в опасности в первую очередь. Инфекции, возбудители легко проникают через границы. Глобальное распространение. Избежать очень трудно. Беларусь или другие страны, не имеет значения. Угроза для мировой общественности. Больше информации о биолабораториях на территории СНГ появилось осенью прошлого года. Болгарская журналистка провела расследование. В нем сказано: исследования с целью создания биологического оружия проводились американцами в Грузии, Украине и ряде других стран. Более того, есть подозрения, что оно испытывалось на военных Украины и Болгарии: среди них в последние годы резко выросла смертность от неэндемичных вирусных заболеваний.



