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На площадь Святого Петра в Ватикане устанавливают 28-метровую ель

В Ватикане идут приготовления к Рождеству. На площадь Святого Петра из Словении доставили и устанавливают 28-метровую ель. Ее возраст - 75 лет, вес - 7 тонн. Торжественная церемония зажжения огней запланирована на 11 декабря.

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