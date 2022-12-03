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На побережье Каспийского моря в Махачкале нашли около 700 мертвых тюленей
Около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службуСКТУ Росрыболовства.
"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены.
© РИА Новости
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