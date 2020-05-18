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На побережье Северной Каролины обрушился шторм "Артур"

Непогода в США. На побережье Северной Каролины сегодня обрушился тропический шторм "Артур". Он стал первым в этом году штормом, сформировавшимся в Атлантическом океане. В ближайшее время ожидается его усиление. В центральной и северной частях атлантического побережья Флориды предупреждают о сильных волнах.

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