На поддержку микроэлектронной промышленности Пекин выделит своим производителям чипов $143 млрд

В настоящий момент основными производителями микропроцессоров являются Тайвань и материковый Китай. Однако Вашингтон пытается уничтожить производство в КНР с помощью санкций, а тайваньские заводы перетянуть в США.

Китай уже освоил технологии производства современных семи нанометровых чипов, но дальнейшие успехи в этой сфере без американских специалистов и европейской техники невозможны. Помощь в полторы сотни миллиардов, если программа будет успешной, превратит КНР в самое передовое и технологически независимое государство мира. Впрочем, американцы не станут безмятежно за этим наблюдать и наверняка продолжат санкционную войну.