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На поддержку микроэлектронной промышленности Пекин выделит своим производителям чипов $143 млрд

В связи с тем, что США объявили войну китайской микроэлектронике, Пекин готовит колоссальный пакет финансовой помощи своим производителям чипов. На поддержку микроэлектронной промышленности выделяются 143 млрд долларов.

В настоящий момент основными производителями микропроцессоров являются Тайвань и материковый Китай. Однако Вашингтон пытается уничтожить производство в КНР с помощью санкций, а тайваньские заводы перетянуть в США.

Китай уже освоил технологии производства современных семи нанометровых чипов, но дальнейшие успехи в этой сфере без американских специалистов и европейской техники невозможны. Помощь в полторы сотни миллиардов, если программа будет успешной, превратит КНР в самое передовое и технологически независимое государство мира. Впрочем, американцы не станут безмятежно за этим наблюдать и наверняка продолжат санкционную войну.

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