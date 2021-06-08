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На полигоне Раевский в России начинается учение "Славянское братство - 2021"
Десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, беспарашютная выгрузка и боевые стрельбы. Сегодня на полигоне Раевский в России начинается учение "Славянское братство - 2021". В Новороссийск отправились около 100 военнослужащих 103-й воздушно-десантной бригады. В ходе маневров отработаны будут совместные действия подразделений вооруженных сил Беларуси, России и Сербии при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Военнослужащие смогут обменяться опытом, в том числе в условиях информационного воздействия.
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