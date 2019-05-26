На пост Терезы Мэй претендует все большее количество кандидатов - их уже 8. О своем желании возглавить партию консерваторов, а значит автоматически занять и пост премьер-министра заявил также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув. А накануне стало известно об еще двоих претендентах. Это бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Главным вероятным лидером консерваторов считается Борис Джонсон. Напомним, Тереза Мэй объявила о том, что уйдет в отставку 7 июня.