На поверхности МКС установили новую солнечную панель

На МКС завершена установка новой солнечной батареи. Второй за неделю выход в космос астронавтов NASA и Европейского космического агентства продолжался около шести с половиной часов.В воскресенье специалисты также провели подготовку для последующей установки второй солнечной батареи. Вместе панели будут генерировать больше электроэнергии для станции. Как отмечает НАСА, нынешние 8 солнечных панелей МКС пока функционируют нормально, однако они рассчитаны на 15 лети поэтому требуют замены.