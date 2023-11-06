На повестке предстоящего экстренного заседания Совбеза ООН гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке

Ситуация в зоне конфликта все серьезнее. Минувшим днем армия обороны Израиля продолжила операцию, целью которой является полное окружение города Газа. Войска продвигаются вдоль морского побережья, а также пытаются рассечь палестинский анклав пополам. Окружение будет завершено, как сообщают военные, в ближайшие 2 дня. Удары по северной части сектора Газа становятся все более интенсивными. Минувшим днем от обстрелов пострадали индонезийская больница, клиника Аль-Шифа, а также крупнейшая в анклаве психиатрическая лечебница.

Погибших в секторе Газа - более 10 000, из них более 4 000 - дети

Палестинские власти сообщают, число жертв ракетных и бомбовых ударов в секторе Газа превысило 10 тыс. человек, из которых 4 100 - дети. Израильская армия сообщает, что, несмотря на частичное окружение, путь для эвакуации на юг региона открыт. Туда уже выехали из города Газа около 700 тыс. человек. Однако количество мирных жителей на севере по-прежнему огромно. Нет сомнений, что число жертв среди них продолжит расти: уже даже руководство Евросоюза признает, что происходящее на Ближнем Востоке является катастрофическим провалом западной дипломатии.

Происходящая трагедия на Ближнем Востоке - это результат коллективного политического и морального провала. Израильский ипалестинский народы платят высокую цену за этот провал, и цена эта будет только расти. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности