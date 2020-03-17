На пожаре в лагере для мигрантов в Греции погиб ребенок

В лагере для мигрантов на острове Лесбос вновь вспыхнул пожар. Погиб ребенок. Несколько человек были ранены. Причина ЧП пока не установлена. Лагерь для мигрантов "Мориа" - крупнейший в Европе. Там остаются свыше 20 тысяч человек, несмотря на то, что центр рассчитан лишь на 3 тысячи.