На предварительных выборах в США демократ Джо Байден вырывается вперед

Итоги очередных праймериз подсчитывают в США. Накануне предварительные выборы прошли еще в шести штатах. Бывший вице-президент Джо Байден подтвердил титул лидера президентской предвыборной гонки демократов в США - он вырывается вперед в пяти штатах, опережая своего оппонента Берни Сандерса. Никакой интриги у республиканцев. На этих праймериз Дональд Трамп завоевывает победу еще в трех штатах. Реальных соперников во внутрипартийной борьбе у действующего президента нет.