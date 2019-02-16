На Президента США начали подавать в суд из-за введенного им режима чрезвычайного положения

Заблокировать указ Дональда Трампа требуют Группа по защите прав потребителей и фермеры Техаса, на землях которых будут построены участки стены на границе с Мексикой. Подать в суд хотят и демократы, которые недовольны политикой главы Белого дома. Они напомнили лидеру, что он путает свои полномочия с полномочиями Конгресса США. Трамп накануне ввел режим чрезвычайного положения, с помощью которого хочет добиться получения средств (примерно 8 миллиардов долларов) на строительство стены с Мексикой.