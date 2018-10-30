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На президентских выборах в Бразилии победил ультраправый депутат Жаир Болсонару

На президентских выборах в Бразилии победил ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Он набрал более 55 процентов голосов. У его соперника – представителя левых Фернанду Аддада - соответственно 45 процентов. Инаугурация главы государства запланирована на 1 января.

С избранием на высший пост Жаира Болсонару поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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