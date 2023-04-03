На президентских выборах в Черногории, набрав 60 % голосов, победил Яков Милатович: его соперник, Мило Джуканович, который являлся неформальным хозяином республики на протяжении последних 33 лет, потерпел поражение.

Именно Джуканович добился распада Югославии и создания независимой Черногории, именно он приложил немало сил для создания автокефальной местной церкви, автономной от Церкви Сербской. Потерпевший поражение Мило Джуканович был также активным сторонником НАТО и конфликта с Россией, причем отметился по этой части множеством провокаций.