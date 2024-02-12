На президентских выборах в Финляндии победил Александр Стубб

Финляндия подводит итоги второго тура выборов. Гонку за пост главы государства выиграл бывший премьер страны. Александр Стубб набрал 51,5 % голосов.

Новый президент относится к "ястребам" - он сторонник активного участия Финляндии в НАТО, обещает оказывать помощь Украине и проводить политику конфронтации по отношению к России. При этом Стубб допускает транзит и даже размещение на территории страны ядерного оружия.

Характерно, что в ходе агитации за вступление Финляндии в НАТО все политические силы категорически отвергали саму возможность появления в стране оружия массового уничтожения. Но прошлые обещания политиков недорого стоят, и опыт Финляндии в очередной раз это убедительно подтверждает.