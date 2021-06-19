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На президентских выборах в Иране побеждает Ибрахим Раиси
По результатам подсчета почти 100 % бюллетеней, уверенным лидером на выборах президента Ирана остается Ибрахим Раиси - он заручился поддержкой 62 % избирателей. Хотя его победа еще официально не провозглашена, свое поражение признали все его соперники. Президент Ирана - второе лицо в управленческой иерархии страны. Более высоким статусом обладает лишь духовный лидер. Раиси считается консерватором, а это значит, что в контактах с внешним миром страна будет стремиться стать региональным центром силы. Новый глава государства является противником любых уступок Израилю и Соединенным Штатам. Главной целью своей деятельности Раиси называет преодоление кризисных явлений в экономике.
А. Лукашенко поздравил Ибрагима Раиси с победой на выборах Президента Ирана
"Убежден, ваш богатый управленческий опыт станет хорошей поддержкой на этом ответственном посту. Надеюсь, что во главе с вами Иран сможет преодолеть все внешние препятствия, достигнуть значительного прогресса в социально-экономическом развитии, а многолетние дружественные отношения с Беларусью продолжат крепнуть и расширяться по всем направлениями", - говорится в поздравлении.
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