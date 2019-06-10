На президентских выборах в Казахстане побеждает Касым-Жомарт Токаев

У него более 70 процентов голосов. Данные объявил Центризбирком. Окончательные итоги подведут до конца недели. С убедительной победой на выборах Касым-Жомарта Токаева поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. Токаев воспринимается в обществе как преемник и продолжатель дела предыдущего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. За ходом голосования следили более тысячи наблюдателей. Большинство представляли международные организации: СНГ, ОБСЕ, ОДКБ. Серьезных нарушений не отмечено - выборы были прозрачными и конкурентными. В них участвовали семь кандидатов. Они представляли все основные политические силы в республике. Явка составила почти 77,5 %.