На промышленном предприятии в районе Хьюстона снова вспыхнул пожар

Большая часть юго-востока Техаса охвачена черным дымом. Известно, что накануне на объекте компании "Интернешнл Терминалс" проводились работы по очистке резервуара, который был поврежден в результате предыдущего возгорания. На данный момент существует угроза здоровью местных жителей и окружающей среде из-за испарения химических веществ. Береговая охрана США закрыла Хьюстонский судоходный канал. Это одна из важнейших коммерческих водных артерий страны, связывающая нефтеперерабатывающие заводы между портом Хьюстона и Мексиканским заливом.