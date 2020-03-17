На пустых из-за карантина улицах Рима внезапно появился Папа Римский

Понтифик покинул резиденцию в Ватикане и пешком совершил визит в город, чтобы помолиться за исцеление мира от коронавируса. Папа провел богослужение в старейшей церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо. Именно там хранится крест, который жители Италии пронесли по улицам Рима в 16 веке во время процессии в ознаменование окончания эпидемии чумы.