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На ралли "Дакар" из-за сбитого человека дисквалифицирован российский экипаж

На пятом этапе марафона в Перу "КАМАЗ-мастер" сбил зрителя и продолжил движение.
Мужчина отделался переломом ноги, но организаторы удалили россиян из-за того, что они не остановились оказать помощь пострадавшему. В команде же заявили, что попросту не заметили потерпевшего.
К слову, белорусский экипаж МАЗ в итоге пришел к финишу третьим.

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