На ралли "Дакар" из-за сбитого человека дисквалифицирован российский экипаж

На пятом этапе марафона в Перу "КАМАЗ-мастер" сбил зрителя и продолжил движение.

Мужчина отделался переломом ноги, но организаторы удалили россиян из-за того, что они не остановились оказать помощь пострадавшему. В команде же заявили, что попросту не заметили потерпевшего.

К слову, белорусский экипаж МАЗ в итоге пришел к финишу третьим.