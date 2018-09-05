На разминирование границы между КНДР и Республикой Корея уйдет 200 лет

На полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Республику Корея, уйдет 200 лет. Об этом в эфире южнокорейской радиостанции "Кей-Би-Эс" заявил представитель сухопутных войск страны. По словам военного, разминирование границы между странами невозможно будет завершить быстрее чем за два века, даже в случае привлечения к этому процессу всех имеющихся в Южной Корее инженерных подразделений. Не помогут и технологические достижения. Ведь в разделительной зоне длиной в 241 километр и шириной 4 километра заложено более двух миллионов противопехотных и противотанковых мин. При этом за долгие годы многие карты минных полей были утеряны. Представитель вооруженных сил отметил необходимость создания специального центра по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам Юга и Севера в демилитаризованной зоне.