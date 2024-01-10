На рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии" родился ребенок

На борту самолета российской авиакомпании "Уральские авиалинии"женщина родила девочку, пишет sb.by



10 января на рейсе U6-2441, следовавшем по маршруту Жуковский - Душанбе, родилась девочка.Сразу после набора высоты одна из женщин начала сильно кричать. На помощь ей бросились бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, и медсестра Мадина из числа пассажиров.Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел, подготовили набор для родов.



Роды прошли без осложнений, поэтому экстренной посадки не потребовалось. Роженицу и ребенка передали скорой помощи по прилету в аэропорт Душанбе.



Фото:pixabay.com