ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии" родился ребенок

На рейсе авиакомпании "Уральские авиалинии" родился ребенок

На борту самолета российской авиакомпании "Уральские авиалинии"женщина родила девочку, пишет sb.by

10 января на рейсе U6-2441, следовавшем по маршруту Жуковский - Душанбе, родилась девочка.Сразу после набора высоты одна из женщин начала сильно кричать. На помощь ей бросились бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, и медсестра Мадина из числа пассажиров.Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел, подготовили набор для родов.

Роды прошли без осложнений, поэтому экстренной посадки не потребовалось. Роженицу и ребенка передали скорой помощи по прилету в аэропорт Душанбе.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все