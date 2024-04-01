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На руднике "Пионер" в Амурской области завершили спасательную операцию
Спасательная операция на руднике "Пионер" в Приамурье, где под завалами находятся 13 горняков, прекращена из-за угрозы жизням спасателей и сотрудников, которые в ней участвуют, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Покровский рудник".
Решение о прекращении работ было принято руководителем ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители трех профильных проектных институтов и организаций: рудника "Пионер", МЧС России и Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).
"1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер", - говорится в сообщении.
Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтеры, заполнены водой и горной породой. Согласно заключению экспертов, есть вероятность повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения карьера в объеме более 200 тыс. куб. м. Кроме того, сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера. Откачать ее в данный момент из-за опасности для жизни специалистов невозможно.
Исходя из сообщения предприятия, 13 горняков считаются погибшими. Первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев уже выразил соболезнования родным и близких горняков. Психологи МЧС России оказывают им психологическую помощь. Семьям шахтеров направят материальную помощь от предприятия в размере их годового заработка. Сотрудники предприятия оказывают содействие правоохранительным и контрольным органам в проведении расследования причин и обстоятельств трагедии.
"Первые несколько дней спасатели ВГСЧ, сотрудники рудника вели работу, практически не считаясь с угрозой. На тот момент этот риск был оправдан, но по мере поступления информации мы стали понимать, что подвергать жизни спасателей риску с учетом имеющейся информации о состоянии шахты просто нельзя", - отметил Афанасьев в видеообращении, распространенном правительством Амурской области.
Напомним, 18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер", входящем в АО "Покровский рудник", произошел прорыв горных пород. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Под завалами оказались 13 горняков. Связь с ними пропала. Спасатели круглосуточно работали на месте ЧП. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер". Ему было предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.
Фото: МЧС России/ТАСС
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