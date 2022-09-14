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На рынке ЕС хотят запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда
На рынке ЕС хотят запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда, сообщает ТАСС.
"Сегодня Комиссия предложила запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда, на рынке ЕС", - говорится в сообщении ЕК.
Законопроект распространяется на все товары, как для внутреннего потребления, так и для экспорта, а также на импортные товары. Проект регулирования ЕК предполагает, что компетентные органы стран ЕС будут проводить расследования, и если по их итогам будет доказано применение принудительного труда, власти страны должны будут немедленно запрещать размещение соответствующих продуктов на рынке ЕС и их экспорт из союза. Кроме того, они должны будут требовать изъятия уже поступивших на рынок ЕС продуктов, а затем утилизовать их или передавать в дар.
Данное предложениесможет вступить в силу только послеобсуждения и утверждения Советом стран ЕС и Европарламентом с возможностью внесения поправок
ЕК отмечает, что принудительным трудом заняты около 27,6 миллиона человек "во многих отраслях и на всех континентах".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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