На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

Пьяный подросток заживо сжег 46-летнего бездомного мужчину в городе Долинск Сахалинской области, пишет РИА Новости со ссылкой наследственное управление СК РФ по региону.



16-летнего жителя Долинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью. В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась.



По данным ведомства, мужчина скончался на месте происшествия.



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