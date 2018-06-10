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На саммите G7 в Квебеке договорились о свободной, честной и взаимовыгодной торговле

Итоговое коммюнике все-таки согласовали. Оглашением документа завершился саммит G7 в канадском Квебеке. Стороны договорились о свободной, честной и взаимовыгодной торговле и заявили о важности борьбы с протекционизмом. Призвали Иран отказаться от программы по разработке баллистических ракет. А сирийские власти обвинили в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство". Не забыли и про Россию. "Большая семерка" готова принять дополнительные ограничительные меры против Москвы.

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