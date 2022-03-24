На саммите НАТО в Брюсселе рассмотрят военную политику альянса в связи с украинским конфликтом

Президент Джо Байден перед вылетом в Европу дал очень неоднозначное интервью. Похоже, это как раз тот случай, когда язык дан человеку, чтобы затуманить смысл, а не наоборот. Американский президент справляется с этим не хуже украинца Кличко.

Сегодня в Брюсселе открывается саммит НАТО, на котором будет рассмотрена военная политика альянса в связи с украинским конфликтом. Предполагается принятие важных, и, возможно, судьбоносных для мира решений, в том числе даже чреватых третьей мировой войной. Планета напряженно ждет: так что же, добравшись, скажет всем в лицо Байден?