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На саммите НАТО в Вашингтоне Украина хочет получить обещание, что неотвратимо станет членом альянса
На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля Киев хочет получить обещание, что Украина неотвратимо станет членом НАТО. Такое заявление озвучила глава миссии Украины при НАТО НатальяГалибаренко для издания Politico. Об этомсообщает БЕЛТА со ссылкой на Страна.ua.
"Мы хотели бы, чтобы страны НАТО закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО", - приводит издание слова Галибаренко.
Она также пояснила, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны НАТО.
Вместе с тем Галибаренко подчеркнула, что просьба Украины о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с повестки" и что Киев хочет более серьезных обещаний, чем озвученное на саммите организации в Вильнюсе летом 2023 года.
Между тем эксперты по внешней политике призвали страны НАТО не обещать Украине членство на грядущем саммите.
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