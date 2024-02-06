На самом крупном вещевом рынке в Казахстане произошел пожар

На самом крупном вещевом рынке казахстанского города Семей минувшей ночью произошел пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КАЗИНФОРМ.

По информации МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят бутики, расположенные на первом этаже здания, потом огонь распространился на помещения на других этажах. В ликвидации пожара участвуют около 400 пожарных и порядка 50 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.