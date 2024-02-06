3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На самом крупном вещевом рынке в Казахстане произошел пожар
На самом крупном вещевом рынке казахстанского города Семей минувшей ночью произошел пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КАЗИНФОРМ.
По информации МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят бутики, расположенные на первом этаже здания, потом огонь распространился на помещения на других этажах. В ликвидации пожара участвуют около 400 пожарных и порядка 50 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
Фото: ДЧС области Абай
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов