ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На самом крупном вещевом рынке в Казахстане произошел пожар

На самом крупном вещевом рынке в Казахстане произошел пожар

На самом крупном вещевом рынке казахстанского города Семей минувшей ночью произошел пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КАЗИНФОРМ.

По информации МЧС, прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят бутики, расположенные на первом этаже здания, потом огонь распространился на помещения на других этажах. В ликвидации пожара участвуют около 400 пожарных и порядка 50 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Фото: ДЧС области Абай

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все