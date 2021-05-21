На сайте Министерства обороны РФ появился новый раздел - заслон фальсификаторам истории

"Не вправе забыть, переписать и исказить историю" - с таким посылом на сайте Министерства обороны Российской Федерации появился новый мультимедийный раздел. В рамках проекта уже рассекречены уникальные документы, подтверждающие решающую роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Карта наступления свидетельствует о взятии войсками фронта опорного пункта противника.



Есть доказательства повышения норм продовольственного снабжения армией населения Праги и другие. По сообщениям ведомства, "на протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Второй мировой войны". Опубликованные документы ставят заслон фальсификаторам истории.



