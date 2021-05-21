3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На сайте Министерства обороны РФ появился новый раздел - заслон фальсификаторам истории
"Не вправе забыть, переписать и исказить историю" - с таким посылом на сайте Министерства обороны Российской Федерации появился новый мультимедийный раздел. В рамках проекта уже рассекречены уникальные документы, подтверждающие решающую роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Карта наступления свидетельствует о взятии войсками фронта опорного пункта противника.
Есть доказательства повышения норм продовольственного снабжения армией населения Праги и другие. По сообщениям ведомства, "на протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Второй мировой войны". Опубликованные документы ставят заслон фальсификаторам истории.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов