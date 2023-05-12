На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть День Победы

Электронная петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому сохранить День Победы 9 мая в качестве государственного праздника зарегистрирована в четверг на сайте главы государства, сообщает ТАСС.

"Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно - память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 Мая на Украине - еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить!" - говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте главы украинского государства.

В этой связи автор петиции отмечает, что 9 Мая на Украине должно оставаться официальным праздником и нерабочим днем.