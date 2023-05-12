3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть День Победы
Электронная петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому сохранить День Победы 9 мая в качестве государственного праздника зарегистрирована в четверг на сайте главы государства, сообщает ТАСС.
"Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно - память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 Мая на Украине - еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить!" - говорится в тексте петиции, опубликованном на сайте главы украинского государства.
В этой связи автор петиции отмечает, что 9 Мая на Украине должно оставаться официальным праздником и нерабочим днем.
Фото:© Sputnik
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ