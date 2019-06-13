На север Италии и Австрию обрушились небывалые ливни

Они спровоцировали масштабные наводнения. Мощные потоки воды разрушили несколько дорог. Сотни местных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Нарушено транспортное сообщение. Информации о жертвах пока нет.

Проливные дожди с грозами стали причиной наводнения и в Австрии. Известно о гибели одного человека. Обильные осадки спровоцировали рекордное поднятие уровня воды в реках за последние 30 лет. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни вода будет только прибывать.

