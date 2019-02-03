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На север Италии обрушился снегопад

На автомагистрали Бреннер образовалась пробка длиной в 12 километров. В горах у границы с Австрией на трассу сошла лавина. Никто не пострадал. Сотрудникам дорожного сервиса с трудом удается добираться до заблокированных фур. За последние сутки проблему решают более 200 техников. В населенном пункте Випитено ряд домов остался без света.

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