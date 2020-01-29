На севере Чили объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

Один человек погиб, несколько пропали без вести. Проливные дожди не прекращаются в стране с января, ливневые потоки привели к разливу рек и сходу оползней. Около сотни домов в Атакаме были повреждены или разрушены. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация.