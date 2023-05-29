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На севере Европы стартовали крупнейшие учения ВВС
С 29 мая по 9 июня ВВС Финляндии, Норвегии и Швеции проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023. В них примут участие 150 летательных аппаратов вооруженных сил 14 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские ВВС.
"Учения, проводимые каждый второй год с 2013 года, на этот раз возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство учебным мероприятием. В учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран", - говорится в сообщении.
Помимо принимающих стран, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Дании, Чехии, США, а также НАТО со своими самолетами AWACS. Помимо многоцелевых истребителей, в учениях будут задействованы, например, транспортные самолеты и самолеты-заправщики.
Базы учений расположены в Рованиеми и Пирккала в Финляндии, Лулео в Швеции и Эрланд в Норвегии. Миссии будут проводиться в основном в районах, простирающихся над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции.
Фото: БЕЛТА
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