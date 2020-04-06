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На севере Индии град размером с мяч для гольфа

Непогода в Индии. На северные штаты страны обрушились ливневые дожди, сопровождающиеся грозами и кое-где градом. Больше всего пострадал штат на границе с Пакистаном - Пенджаб. Там прошел град размером с мяч для гольфа.

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